La comunità di nuovo al centro: 'TEDxLungarnoMediceo' archivia la terza edizione

Il tutto esaurito registrato in 60 secondi dal lancio dei biglietti della terza edizione di 'TEDxLungarnoMediceo' ha generato aspettative alte circa i contenuti di un evento che ha come modello le conferenze statunitensi TED nel segno delle 'idee che meritano di essere diffuse'. Aspettative ampiamente superate grazie alla qualità degli interventi dei dieci speaker che hanno animato la Stazione Leopolda dalle 10 del mattino fino al tardo pomeriggio di domenica 26 novembre.

Il tema scelto dall’organizzazione per la serie di conferenze di quest’anno è stato 'No One is an Island', cioè 'nessuno è un’isola': un titolo nato ispirandosi ad alcuni versi di un poeta inglese del passato, John Donne, per invitare ad analizzare le relazioni umane della contemporaneità.

Ogni intervento ha approfondito e proposto riflessioni sul senso di comunità e di appartenenza, declinando il concetto di collettività sotto vari aspetti della realtà in cui viviamo. Un racconto ironico sull’inutilità dell’arte è stata la proposta dell’attore fiorentino Lorenzo Terenzi: l’arte è tanto effimera quanto potente nel fare ciò che spesso nemmeno le parole riescono a fare, e cioè creare sintonia tra le persone, far risuonare le stesse corde in individui completamente diversi tra loro.

La giornalista Benedetta Sabene, specializzata in esteri e in particolare in Est Europa, ha invece chiesto lo sforzo di immaginare che società occidentale vogliamo essere in un momento storico in cui la concomitanza di conflitti nel mondo svela le contraddizioni del nostro pensiero e della nostra politica. Il duo di FAQ the Poly ha acceso un faro sul senso di comunità all’interno di reti relazionali considerate non convenzionali, come il poliamore e la famiglia queer.

Non è mancato uno spunto scientifico portato sul palco dalla neuroscienziata Laura Cancedda che ha raccontato come durante i suoi studi abbia visto che, a livello neurale, gli individui che hanno costanti interazioni con una comunità generino influenze mutuali che permettono ai soggetti interessati di sviluppare capacità relazionali e di rendere migliore l’ambiente sociale che frequentano.

Il comico Salvatore Zappia e la giornalista Francesca Franceschi sono stati i volti che hanno presentato questa stimolante edizione di 'TEDxLungarnoMediceo', ma dietro le quinte tantissimi sono stati i volontari e le volontarie, prettamente studenti delle università pisane, che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento insieme agli sponsor che hanno arricchito la giornata con pranzi, merende e sostenendo l’esistenza dell’iniziativa.

Tutto questo non può che dimostrare pienamente che 'nessuno è un’isola': è proprio la collaborazione tra Scuola Normale Superiore, sponsor principale dell’evento, e aziende del territorio pisano, a far capire che due mondi così differenti e spesso sequenziali possono invece generare sinergie spettacolari.

"Siamo veramente soddisfatti di come è andata questa terza edizione: dietro a una sola giornata ci sono stati sei mesi di lavoro, ripagati dalla partecipazione attiva dei presenti che anche a fine evento si sono trattenuti per discutere e scambiarsi opinioni. Ciò significa che abbiamo raggiunto l’obiettivo per cui è nato 'TEDxLungarnoMediceo'" ha dichiarato Maria Giulia Garcea, licenziataria del format di conferenze pisano.

A queste parole si aggiungono quelle di Roberta Mezzena, co-organizzatrice: "Siamo già determinati a rendere la prossima edizione accessibile ad ancora più persone e sempre più capace di avere un impatto positivo sulla nostra città: i primi tre anni hanno gettato le basi per consolidare il progetto".