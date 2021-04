Calcinaia, pasto veloce in auto e rifiuti lasciati in strada: arrivano le telecamere contro i 'furbetti' della spazzatura

Gli 'occhi' della videosorveglianza per disincentivare una pratica diffusa in piazza Dossetti a Fornacette

Un’area supersorvegliata per disincentivare l’abbandono dei rifiuti, in particolare di quelli legati ad un fast food presente nella zona. Piazza Dossetti a Fornacette finisce sotto l’occhio delle telecamere, precisamente due, installate dalla Polizia locale per sorvegliare la zona e riprendere gesti assolutamente deprecabili e non più tollerabili, come quelli di consumare in auto un pasto veloce e gettare i resti per strada.

Già da qualche giorno le strumentazioni sono in funzione per fornire filmati eloquenti agli agenti del Comando della Polizia locale calcinaiola.

L’auspicio è che in breve tempo l’area, che comunque viene sistematicamente pulita, possa beneficiare di questa 'attenzione'. "Vale la pena ricordare che atti di assoluta civiltà come quello di non disperdere rifiuti non fanno bene solamente all’ambiente, ma anche al protafoglio dei trasgressori che, se individuati, rischiano sanzioni davvero salate" sottolineano dall'amministrazione comunale.