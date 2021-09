Mobilità, lotta ai 'furbetti' della Ztl: installate le telecamere in uscita ai varchi

Installate nei giorni scorsi le telecamere ai varchi in uscita delle zone Ztl del centro storico di Pisa, dopo che il Comune ha ricevuto l’autorizzazione da parte del Ministero per i Trasporti, slittata a causa del cambio di vertice del Ministero. Le telecamere, già attivate e in funzione, sono state posizionate ai varchi in uscita di via Cardinale Maffi, via Santa Bibbiana, via Manzoni e via San Francesco.

“L’attivazione delle telecamere per controllare i varchi in uscita della Ztl - ha dichiarato il sindaco Michele Conti - è un’altra promessa mantenuta dalla nostra amministrazione. Dopo aver affidato e realizzato i lavori necessari è finalmente arrivata l’autorizzazione del Ministero dei Trasporti che ci permette di attivare uno strumento utilissimo per garantire maggiori e più puntuali controlli che si aggiunge agli investimenti di adeguamento tecnologico già fatti che hanno permesso di dotare ogni varco di telecamere di nuova generazione che garantiscono operazioni di rilevamento delle targhe che non lasciano margine di errore. I residenti del centro storico e i residenti chiedevano questo tipo di interventi da molti anni: per noi sono stati da subito una priorità che da oggi è diventata realtà”.

“Nelle zone a traffico limitato del centro storico inizia adesso una nuova fase - spiega l’assessore alla Mobilità e urbanistica Massimo Dringoli - abbiamo provveduto alla sostituzione delle telecamere poste ai varchi in entrata con apparecchi di ultima generazione e, a partire da questi giorni, abbiamo attivato i varchi elettronici in uscita che impediscono l’accesso in senso vietato, messo in pratica da molti automobilisti per eludere il divieto. Da qui in avanti sarà quindi possibile riuscire a limitare in maniera più efficace il numero di auto presenti e tutelare adeguatamente le zone a traffico limitato del centro, fondamentali per garantire un centro storico vivibile e sicuro, a misura di pedone e di ciclista".

Oltre alle nuove telecamere ai varchi in uscita è stata infatti effettuata una completa rivisitazione e sostituzione delle telecamere a controllo dei varchi Ztl, grazie all’utilizzo di nuove tecnologie e software, con un investimento di circa 200mila euro gestito da Pisamo. L'attivazione dei nuovi varchi elettronici, realizzati dalla Sismic Sistemi di Firenze, ha previsto la sostituzione delle 17 telecamere già esistenti nei varchi in entrata e l'installazione di 4 nuove camere in uscita con il nuovo dispositivo di ripresa vega smart 2hd. I dati raccolti dalle camere, filtrati tra white list (ossia le targhe che hanno libero accesso alla Ztl) e black list (auto senza regolare autorizzazione), vengono inviati alla centrale Ztl della Polizia municipale del Comune di Pisa che li elabora nei tempi previsti dall'attuale legislazione. L'altra novità di questo nuovo sistema è che in caso di mancanza di alimentazione o connessione dati, la telecamera continua a registrare tutti i dati necessari. La continuità del servizio è garantito dal monitoraggio della centrale di telecontrollo di Sismic che, in caso di avarie, effettua check up delle apparecchiature inviando i tecnici sul posto.

Mentre in via Santa Bibbiana, via Manzoni e via San Francesco non sono state attuate modifiche al traffico, in via Cardinale Maffi il Comune ha ripristinato il doppio senso di circolazione, realizzando la segnaletica orizzontale e l’isola spartitraffico sulla quale è stato installato il sistema di controllo sia in entrata che in uscita. Il doppio senso di circolazione è stato istituito nel breve tratto compreso tra Largo del Parlascio e via San Tommaso, mentre resta a senso unico nel tratto precedente, quello tra via San Ranierino e via San Tommaso. La Polizia Municipale applicherà un breve periodo di tolleranza per dare modo agli automobilisti di abituarsi alle modifiche del traffico e all’installazione dei nuovi varchi elettronici.