Telemedicina e monitoraggio a distanza dei pazienti: Pisa fa da apripista a livello nazionale

Cronicità, invecchiamento, solitudine, carenza di medici ed operatori sanitari, rendono sempre più importante il ruolo dei sistemi di telemonitoraggio domiciliare. EasyTeleMed, piattaforma certificata, sviluppata da IngeniArs S.r.l., spin-off dell’Università di Pisa, è un’evoluzione della piattaforma TEL.TE.C. sviluppata dal professor Luca Fanucci del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa, e ha dimostrato di supportare i medici di medicina generale sul territorio nella gestione di pazienti fragili in corso di patologie acute.

Durante la pandemia da SARS-CoV2, il sistema ha permesso di monitorare centinaia di pazienti affetti da Covid nell'ambito territoriale pisano dell'Asl Toscana nordo ovest con ottimi risultati. La piattaforma è stata ulteriormente migliorata con l’aggiunta di un sistema esperto, capace di supportare il medico di famiglia nel percorso di tele monitoraggio. Il sistema, alla cui realizzazione ha collaborato un team multidisciplinare di medici e di ingegneri, assiste il medico nella definizione e nei successivi adeguamenti dei piani di monitoraggio in relazione alle caratteristiche del soggetto e all’ evoluzione della malattia.

Lo studio, coordinato dal professor Fanucci, dal professor Stefano Masi dell’UO Medicina I dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana e dal dottor Paolo Francesconi dell’Agenzia Regionale della Sanità, è innovativo in quanto rappresenta il primo esempio di applicazione di sistemi esperti nell’ambito del tele monitoraggio domiciliare, al fine di aumentarne il grado di precisione e personalizzazione.

"Il percorso avviato nella fase più acuta della pandemia di Coronavirus - commenta Stefano Masi, professore associato di medicina interna al Dipartimento di medicina clinica e sperimentale dell'Università di Pisa - consente di costruire una vera sinergia tra l'ambito della ricerca, l'ambiente ospedaliero e la medicina territoriale. La piattaforma ricalca in tutto e per tutto i procedimenti deduttivi del medico di base, raccogliendo informazioni costantemente aggiornate sullo stato di salute del paziente e suggerendo la modifica della cura in corso".

Grazie a questo strumento il carico ospedaliero viene sensibilmente ridotto e viene agevolato il lavoro quotidiano del medico di base, garantendo anche il dialogo costante tra i professionisti e gli specialisti, mantenendo così il paziente in un quadro di completa sicurezza. "La strumentazione viene lasciata in dotazione al paziente, oppure ai familiari che convivono nell'abitazione o al caregiver che lo assiste. Dopo una formazione rapida e semplice sull'utilizzo corretto, direttamente da casa viene svolto il telemonitoraggio, con i dati che vengono automaticamente caricati sulla cartella sanitaria elettronica del paziente e possono essere consultati in tempo reale dal team di professionisti" conclude Masi.

"Possiamo affermare che, grazie a questo percorso di ricerca e sperimentazione, stiamo andando incontro alla realizzazione della medicina di precisione - aggiunge il professor Fanucci - il sistema di telemonitoraggio infatti è personalizzato e differente da paziente a paziente". Una particolarità che "può essere pienamente sfruttata anche in tutte quelle zone della Toscana, in qualche caso anche nella provincia di Pisa - sottolinea Giuseppe Figlini Presidente Ordine dei Medici di Pisa - dove non ci sono medici di base. Perché l'applicazione può essere utilizzata per monitorare i parametri di qualsiasi paziente, non soltanto per le persone affette da Covid o scompenso cardiaco". "La ricerca condivisa portata sul territorio rafforza la medicina di base - afferma Maria Stella Adami, direttrice del dipartimento di medicina generale Asl nord ovest - e consente di accrescere la sensazione di protezione percepita dalla comunità".

Saranno seguiti pazienti affetti da scompenso o con Covid che saranno monitorati presso il loro domicilio mediante apparecchi in grado di rilevare i parametri clinici e di trasmetterli automaticamente a distanza al medico di famiglia. Di fondamentale importanza sarà il ruolo dei medici di medicina generale che potranno seguire i loro pazienti anche in momenti o giorni di estremo carico lavorativo avendo a disposizione dati accurati sul quadro clinico, con minor rischio di complicanze. Altrettanto importanti i vantaggi per il paziente che si sente rassicurato dalla presenza del tele monitoraggio nell’affrontare la malattia a domicilio.