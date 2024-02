'Progetto Tablet Toscana per nuovi modelli organizzativi di tele-riabilitazione sul territorio'. E’ questo il titolo dell’incontro che venerdì 9 febbraio (dalle ore 9) presenterà pubblicamente le conclusioni di un importante studio scientifico, evidenziando i risultati della prima esperienza toscana di tele-riabilitazione nell’Azienda Usl Toscana nord ovest e nel reparto di Riabilitazione dell’Ospedale Versilia.

Grazie al progetto 'Tablet Toscana', finanziato nell’ambito del Bando Covid della Regione Toscana e coordinato da Irccs Fondazione Stella Maris di Pisa, l’Azienda sanitaria si è dotata di tecnologie quali app e tablet, messe a punto per la riabilitazione motoria, cognitiva e logopedica, e, insieme ai ricercatori coinvolti - in parte dipendenti delle strutture sanitarie coinvolte ed in parte assunti ad hoc - ha svolto cicli di trattamenti riabilitativi a oltre100 tra bambini e giovani adulti con disabilità dovute a lesioni congenite o acquisite, anche a domicilio coinvolgendo le loro famiglie.

Un campione numeroso che ha permesso di validare dati su cui si costruiranno nuove prospettive riabilitative per la Toscana e per l’Italia. Non solo, si pensa anche a nuove linee guida nazionali ed a un coinvolgimento attivo di famiglie e caregiver. Non a caso all’evento finale saranno presenti gli esponenti delle più importanti Società Scientifiche (SINPIA, SIMFER, SIRN), ma anche le Associazioni che riuniscono i genitori, veri protagonisti della ricerca.

Infine, grazie al team del professor Giuseppe Turchetti dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, nello studio è stato delineato un modello organizzativo ed economico in cui la tecnologia si integra con il percorso riabilitativo tradizionale. Nella definizione del modello organizzativo sono stati coinvolti genitori e ragazzi, oltre che i professionisti sanitari dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e dell’Irccs Fondazione Stella Maris tramite la realizzazione di interviste individuali e di Focus Group. Dall’analisi dei bisogni, dei punti di forza e di debolezza del percorso riabilitativo con e senza la tecnologia, è stato possibile definire un modello organizzativo integrato su cui basarsi e da cui partire per ulteriori sviluppi e per applicazioni ad altre realtà.

L’impiego di questi dispositivi biomeccatronici è da tempo attivo presso 'Innovate', Laboratorio di Tecnologie innovative in Neuroriabilitazione della Irccs Fondazione Stella Maris e per tutto il tempo del progetto sono stati a disposizione delle Usfsmia (Unità Funzionali Salute Mentale Infanzia e Adolescenza) della Asl Toscana nord ovest e del reparto di Riabilitazione dell’ospedale Versilia.

Durante la presentazione del progetto verranno discussi i primi risultati ottenuti in termini di fattibilità ed efficacia di impiego. Inoltre, saranno discussi i risultati in merito all’ideazione di modelli organizzativi assistenziali innovativi, spendibili sul territorio, per garantire la continuità assistenziale nella presa in carico e nella tele-riabilitazione delle funzioni neuropsicomotorie e linguistiche in bambini e giovani adulti con disturbi congeniti ed acquisiti dello sviluppo. Potenzialmente questo approccio può ridurre la frequenza e la durata delle ospedalizzazioni, pur mantenendo alti livelli di qualità ed efficacia di intervento. Parallelamente, verranno illustrate le linee guida per l'implementazione della tele-medicina e della tele-riabilitazione. Infine vi sarà una sessione dedicata ad una tavola rotonda per valutare gli impatti locali del progetto, coinvolgendo nel dibattito operatori sanitari e regionali, famiglie, pazienti e società scientifiche.

L’incontro si aprirà alle ore 9 di venerdì 9 febbraio presso l’Auditorium dell’Irccs Fondazione Stella Maris. Ad aprirlo Donatella Tanini di Regione Toscana che illustrerà il bando Covid ed i suoi obiettivi, cui seguirà Giovanni Cioni, Direttore Scientifico dell’Irccs Fondazione Stella Maris che esporrà il 'Progetto Tablet'. Saranno poi presentati i risultati in età evolutiva a cura di Enrico Biagioni dell'Ausl Toscana nord ovest, insieme a Giuseppina Sgandurra dell'Irccs Fondazione Stella Maris. Ad esporre i risultati nei giovani adulti sarà Federico Posteraro dell'Ausl Toscana nord ovest, mentre Giuseppe Turchetti, Leopoldo Trieste e Ilaria Palla della Scuola Superiore Sant’Anna illustreranno i risultati sui modelli organizzativi. Ad affrontare l’importante tema delle linee guida per la tele-medicina e la tele-riabilitazione, sarà Andrea Belardinelli di Regione Toscana. A chiudere la giornata conclusiva del progetto, sarà la tavola rotonda sul tema 'Le ricadute a livello locale, regionale e nazionale del progetto Tablet Toscana dal punto di vista degli stakeholder'.