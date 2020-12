L'emergenza non ferma Telethon: un cuore di cioccolato per sostenere la ricerca

C'è qualcosa che è più forte della brutalità dell'emergenza Coronavirus: è la solidarietà. Una marea montante che supera anche le difficoltà di questo periodo così negativo e che sa reinventarsi per ovviare alle esigenze di sicurezza imposte dalle autorità. Anche la Fondazione Telethon, che da oltre trent’anni finanzia la ricerca scientifica italiana per trovare risposte in termini di cure e terapie per chi vive la sofferenza di una malattia genetica rara e garantisce supporto ai familiari dei malati, nel 2020 ha modificato la tradizionale campagna di raccolta fondi.

Accanto alla consueta maratona televisiva che partirà questa sera su Rai1, la Fondazione da giovedì 10 dicembre ha allestito la vendita dei cuori di cioccolato nei Tabacchi di tutta Italia. Anche a Pisa molti esercenti hanno aderito all'iniziativa, che contribuirà alla raccolta dei fondi da devolvere alla ricerca. Ecco tutti i tabaccai presso i quali si può acquistare il cuore di cioccolato:

I cuori di cioccolato potranno essere acquistati anche sul sito www.amazon.it /cuoritelethon fino a tutto il mese di febbraio 2021. Il cuore è disponibile nelle versioni fondente, al latte e al latte con granella di biscotto ed è prodotto da Caffarel in esclusiva. E' già attivo inoltre il numero 45510 attraverso il quale è possibile devolvere 2 euro attraverso un sms con cellulare, oppure 5 o 10 euro telefonando da telefono fisso.