Prosegue la pioggia: allerta meteo gialla in Toscana

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo di codice giallo per temporali forti, con associato rischio

idrogeologico-idraulico del reticolo minore, con validità fino alle ore 20 di oggi, lunedì 31 agosto. L'avviso è valido per tutta la regione. Per domani previsto un miglioramento.

Le previsioni meteo

Per oggi sono previste precipitazioni sparse, più probabili sulle zone costiere e centro meridionali della regione, anche a carattere di rovescio o temporale. Possibilità di colpi di vento e grandinate nei temporali più intensi. Miglioramento in serata.

Vento: deboli variabili. Moderati, prevalentemente meridionali sul mare al largo.

Temperatura: in ulteriore calo.

Mare: molto mossi tendenti a mossi a nord dell'Elba. Mossi altrove.