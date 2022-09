Temporali forti in tutta la provincia di Pisa: allerta meteo arancione

La protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo per il maltempo in arrivo sulla Toscana e su tutta la provincia Toscana. L'avviso rigurada temporali forti e il rischio idrogeologico, di livello arancione. Riguarda la giornata di giovedì, 15 settembre, dalla mezzanotte alle ore 22.

Le previsioni

Un'intensa perturbazione atlantica transiterà sulla Toscana tra la serata di oggi, mercoledì, e la giornata di domani, giovedì, recando rovesci e temporali sparsi, anche forti, in particolare sulle zone interne.

Pioggia : nel pomeriggio di oggi precipitazioni sparse sulle zone di nord ovest in intensificazione in serata quando potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Nel corso della notte e del mattino di giovedì fenomeni in estensione a gran parte delle zone interne centro-settentrionali. Nel pomeriggio di giovedì maggior variabilità con rovesci sparsi, in prevalenza temporaleschi, più probabili nelle zone interne centrali e meridionali. Miglioramento in serata. I temporali più intensi, localmente persistenti, risultano comunque di difficile localizzazione. Cumulati medi attesi tra la sera di oggi, mercoledì, e il tardo pomeriggio di domani, giovedì, sulle aree centro-settentrionali interne medi significativi con massimi puntuali fino a molto elevati, raggiungibili anche in breve tempo (2-3 ore).

Sulle province di Grosseto, Siena e nell'entroterra pisano medi significativi con massimi puntuali fino a elevati. Sulle restanti zone (costa centro-meridionale e Arcipelago), medi non significativi e massimi puntuali fino a localmente elevati.