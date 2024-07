Giovani rotariani da ogni parte del mondo in visita nel pisano

Si è svolto dal 6 al 14 luglio il 'Tennis & Tuscany Camp', organizzato dai 5 club dell’Area Tirrenica 2 (RC Pisa; RC Pisa-Galilei; RC Pisa-Pacinotti; RC Cascina e Monte Pisano; RC San Giuliano Terme-Fibonacci), sotto l’egida della Sottocommissione per lo Scambio Giovani, presieduta da Francesco Migone. Hanno preso parte al Camp 11 ragazze e ragazzi provenienti da: Brasile; Croazia; Danimarca; Francia; Germania; Messico; Polonia; Repubblica Ceca; Spagna; Svezia; Taiwan.

Il Camp è stato progettato e gestito congiuntamente da tutti i club dell’Area Tirrenica, in piena sinergia e in un’ottica di condivisione rotariana. Molti membri dei cinque Club, in molti casi con figli adolescenti, si sono resi disponibili a ospitare i partecipanti nelle proprie case, rendendo il loro soggiorno in Toscana ancora più confortevole e amichevole.

Oltre al tennis, elemento centrale del progetto, i ragazzi hanno potuto trascorrere dapprima una giornata al mare (domenica 7), in modo da socializzare e consolidare il loro gruppo, quindi visitare Lucca (lunedì 8, con il RC Pisa-Galilei); Pontedera e il Museo Piaggio (martedì 9, con il RC San Giuliano Terme-Fibonacci); l’Accademia Navale di Livorno (mercoledì 10, con il RC Pisa-Pacinotti); la certosa di Calci, Cascina e la rocca di Vicopisano (giovedì 11, con il RC Cascina e Monte Pisano); l’Opera Primaziale (venerdì 12, con il RC Pisa); Firenze (sabato 13).

Ogni sera si sono svolte delle cene informali, a volte presso le dimore dei rotariani, altre in locali tipici, dove i partecipanti hanno potuto assaggiare alcune prelibatezze del territorio. Emozionante il momento del commiato, dove tutti i ragazzi si sono stretti in un commovente abbraccio, con la promessa di incontrarsi di nuovo e la certezza di partecipare ad altri Camp nel futuro. I presidenti Vito Cela (RC Pisa); Elena Pepe (RC Pisa-Galilei); Francesco Durante (RC Pisa-Pacinotti); Fabio Bonomo (RC Cascina e Monte Pisano) e Salvatore Cacciatore (RC San Giuliano Terme-Fibonacci), tirando le fila di questo primo Camp organizzato nell’Area Tirrenica 2, si ritengono molto soddisfatti e auspicano che il progetto possa protrarsi negli anni a venire.