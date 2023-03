Tensioni alla partita di Promozione con il Cecina: Daspo per due tifosi del Ponsacco

Sono arrivate le misure di sicurezza per le tensioni che lo scorso 25 febbraio si sono registrate presso lo stadio Comunale di Ponsacco, per l’incontro di calcio fra Asd Ponsacco 1920 e Sporting Cecina 1929, valevole per la 21° giornata del campionato dilettantistico 'categoria promozione - girone C'. Al termine della partita era stato necessario l'intervento tempestivo e massiccio dei Carabinieri della Compagnia di Pontedera per evitato che le situazioni di attrito degenerassero.

I comportamenti rilevati dai militari dell’Arma sono stati riferiti alla Questura di Pisa che, valutati i fatti, ha emesso due provvedimenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi alle competizioni calcistiche, i Daspo, nei confronti di due tifosi del Ponsacco. A loro per un anno è fatto divieto di accedere agli impianti sportivi del territorio nazionale durante lo svolgimento degli incontri di calcio valevoli per tutti i campionati nazionali e internazionali.

La misura comprende gli incontri amichevoli, ai quali partecipino squadre di calcio militanti in campionati nazionali professionistici e dilettantistici regolarmente iscritte alla Figc, e quelli disputati dalla nazionale di calcio e dalle squadre italiane in territorio europeo, nonché il divieto di passaggio o permanenza in tutti i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle suddette competizioni sportive, ciò nelle tre ore antecedenti e nelle tre ore successive all’evento.