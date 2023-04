Tenta di rubare vestiti in un negozio di Corso Italia

Intervento nel pomeriggio di mercoledì 12 aprile di una pattuglia della Squadra Volanti della Questura in Corso Italia a Pisa, presso il negozio di abbigliamento H&M in quanto il personale di vigilanza aveva sorpreso una donna che aveva tentato di uscire con della merce non pagata.



I poliziotti hanno identificato la signora, una 52enne residente a Cascina, facendosi consegnare i due capi di abbigliamento che aveva tentato di rubare per un valore di 32 euro. Per evitare la querela per tentato furto aggravato, la donna ha ammesso le sue responsabilità e pagato il dovuto; la direzione del negozio si è riservata di procedere nei suoi confronti.