Tenta di rubare un autobus in zona stazione e spacca un dente a un militare

Non ha avuto il tempo di partire, perché è stato fermato prima. Nel pomeriggio di ieri, 30 maggio, operatori della Polizia di Stato in zona Stazione hanno arrestato un 25enne originario della Guinea, sorpreso dagli agenti dopo essere salito nella cabina di guida di un autobus fermo al capolinea. L'autista era momentaneamente assente. Il giovane è riuscito ad avviare il motore, ma prima di ingranare è stato bloccato. L'intervento però non si è fermato qua: il 25enne, visibilmente alterato, ha aggredito gli agenti e i militari dell'Esercito di 'Strade sicure' sopraggiunti dal vicino presidio fisso.

Durante le fasi dell'aggressione, il cittadino extracomunitario ha sferrato una violenta testata ad un militare, che nella circostanza ha riportato la frattura di un dente. Alla fine l'impeto del giovane è stato domato e gli operatori sono riusciti ad ammanettarlo. L'arresto è scattato con le accuse di tentato furto aggravato, resistenza e lesioni a PubblicoUfficiale. Il 25enne guineano, già gravato da precedenti di polizia e regolare sul territorio nazionale in quanto richiedente protezione internazionale, dopo le formalità di rito è stato portato in carcere e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.