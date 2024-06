I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno arrestato una persona per il tentato furto di un'imbarcazione. Nello specifico, alle prime ore di oggi 15 giugno, i militari della Sezione Radiomobile si sono precipitati a Marina di Pisa dopo la chiamata al numero unico d'emergenza 112: la segnalazione parlava di un soggetto di nazionalità straniera che stava per portare via un natante ormeggiato al molo.

Raggiunto il porto, i Carabinieri sono riusciti ad afferrare una cima ancora vincolata all'imbarcazione, impedendo così che la stessa potesse prendere il largo. Il soggetto sospettato è stato bloccato. La barca è stata quindi riassicurata agli ormeggi e riconsegnata al proprietario, mentre la persona è stata arrestata e trattenuta nella camera di sicurezza del Comando Carabinieri di Pisa fino alla celebrazione del rito direttissimo, al termine del quale l’Autorità Giudiziaria pisana ha convaliato l’arresto e imposto all'indagato il provvedimento dell’obbligo di dimora a Pisa.