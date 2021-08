Pontedera, tenta il furto con scasso ad un negozio: sorpreso e denunciato

Cerca di forzare la porta d'ingresso di un negozio, ma viene fermato da una pattuglia della Polizia Locale e denunciato. E' successo a Pontedera venerdì mattina. Nel dettaglio un passante ha notato l'azione delittuosa ed ha allertato una pattuglia, impegnata in un controllo del territorio. Gli agenti hanno visto il soggetto descritto allontanarsi dal luogo dell'esercizio commerciale, che presentava evidenti segni di effrazione. Ha quindi poi seguito e fermato il sospettato mentre si dirigeva verso la stazione.

Al momento del controllo il ragazzo, identificato come un 20enne di Varese con numerosi precedenti per furto, era in possesso di attrezzi da scasso. E' stato così accompagnato presso il Comando e deferito alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di tentato furto, danneggiamento e possesso di attrezzi atti allo scasso.