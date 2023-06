Tenta il furto in Corso Italia, resta gravemente ferito

Non è proprio andata come sperava: un uomo di 45 anni, rumeno, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, è finito prima in ospedale sotto i ferri e poi denunciato per tentato furto aggravato. E' sospettato di aver dato l'assalto ad un negozio di Corso Italia, questa notte.

La Polizia è intervenuta nelle prime ore di oggi, 12 giugno - erano circa le 3.30 - presso l'esercizio commerciale di abbigliamento Kaos. Come da procedura, quando arrivano alla centrale operativa segnalazioni di furto, una pattuglia parte per effettuare un sopralluogo, mentre un'altra si attiva subito per rintracciare gli eventuali ladri.

Gli agenti in Corso Italia hanno riscontrato la rottura della vetrina del negozio, con la presenza di vistose tracce di sangue sul vetro. Nel mentre i colleghi, arrivati in Piazza Vittorio Emanuele II, hanno notato una persona in difficoltà con una vistosa ferita alla gamba, intenta a chiedere aiuto ad alcuni giovani di passaggio. L'associazione è stata immediata.

Il primo atto è stato soccorrere il 45enne: i poliziotti hanno allertato il 118 che ha inviato l'ambulanza, poi scortata dagli agenti fino l'ospedale Cisanello, dove l'uomo è stato operato d'urgenza per l'importante perdita di sangue e la lesione ai legamenti. Poi è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per tentato furto aggravato.

Gli investigatori della Sezione Reati contro il patrimonio della Squadra Mobile della Questura stanno ora effettuando serrate indagini per riscontrare la possibile responsabilità dell'uomo anche per altri similari episodi avvenuti in centro nelle scorse settimane.