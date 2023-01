Ruba merce dal supermercato ma viene scoperto: denunciato

Nel pomeriggio di venerdì 20 gennaio una pattuglia della Squadra volanti della Questura è intervenuta nel supermercato Pam di via delle Cascine dopo la segnalazione di un soggetto che aveva oltrepassato le barriere antitaccheggio portando con sé della merce non pagata. L'uomo è stato identificato per un 32enne pisano, già noto agli operatori per reati simili. La merce trafugata, profumi e deodoranti per un valore complessivo di circa 73 euro è stata restituita alla direzione del supermercato, mentre l'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per furto aggravato.