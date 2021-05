Pontedera, tenta di rubare generi alimentari dal negozio: arrestato

Il 31enne ha spintonato gli addetti alla vigilanza per fuggire, ma è stato infine fermato dai Carabinieri

I Carabinieri di Pontedera, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato ieri 27 maggio un 31enne, per il reato di tentata rapina impropria. Nel dettaglio i militari della locale stazione sono intervenuti presso un esercizio commerciale dove l'uomo, dopo aver sottratto alcuni generi alimentari nascondendoli in uno zaino, ha cercato si scappare spintonando il personale addetto alla vigilanza. L'uomo è stato subito fermato e accompagnato presso la propria abitazione in attesa di essere giudicato con rito direttissimo nella mattinata di oggi.