Coltello puntato e minacce per la rapina: vittime in fuga, poi l'arresto

Stavano rincasando quando gli si è parato davanti un uomo, volto coperto, con un grosso coltello in mano. Una rapina in pieno stile, con tanto di minacce di morte. E' successo questa notte, fra il 23 e il 24 luglio, a Bientina, in via del Monte Ovest. Vittime una madre di 45 anni insieme alla figlia 18enne, con loro c'era anche il fidanzato coetaneo della figlia. Erano circa le ore 3. Una situazione che poteva bloccare dalla paura chiunque, ma la pronta reazione ha permesso loro di fuggire: l'abitazione era vicina, così con un diversivo, lanciando anche una valigia contro il malvivente, i tre sono riusciti a raggiungere la porta e chiudersi in casa. L'uomo ha cercato di inseguire le vittime, ma ha dovuto desistere. E subito dopo è partita la chiamata ai Carabinieri.

I militari della stazione di Bientina e il nucleo operativo e radiomobile di Pontedera hanno immediatamente avviato le indagini. Attraverso alcune testimonianze e soprattutto grazie alla tempestiva visione delle telecamera di videosorveglianza della zona, è stata individuata l'auto in uso al rapinatore. E' stato intercettato verso Buti: una volta fermato è stato identificato come un residente di questo comune, 34 enne, italiano pregiudicato. Si era cambiato di vestiti, ma nella vettura sono stati trovati sia l'abbigliamento precedente che il coltello. Per questo è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di tentata rapina a mano armata. Dopo le formalità di rito è stato portato in carcere al Don Bosco di Pisa.