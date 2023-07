Aggredisce l'ex compagna tentando di rapinarla: denunciato, sarà espulso

Si è vista puntare contro il coltello dall'ex compagno, che le chiedeva dei soldi. Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, 21 luglio, a Pisa, in Viale Bonaini. La giovane è stata minacciata vicino le poste centrali. Da qua ha chiamato la Polizia, che con una volante è intervenuta immediatamente dopo l'allarme. Agli agenti la vittima ha riferito di essere stata aggredita verbalmente, con la richiesta appunto di denaro e sotto la minaccia di essere uccisa.

Dopo aver raccolto le prime informazioni e facendosi descrivere il sospettato, gli operatori sono partiti alla ricerca della persona, che è stata rintracciata poco dopo. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per tentata rapina aggravata. L'uomo è poi risultato essere uno straniero irregolare sul territorio nazionale, per questo è stato attivato l'Ufficio Immigrazione della Questura per l’avvio della procedura di espulsione.