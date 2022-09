Entra in casa per rubare ma viene scoperto: arrestato

Nella giornata di venerdì 16 settembre, i Carabinieri della Stazione di Buti insieme ai colleghi della Compagnia di Pontedera hanno arrestato in flagranza di reato un uomo 26enne di origini romene, resosi responsabile di tentato furto in un'abitazione privata. Nel primo pomeriggio una donna 67enne ha sorpreso il ladro in azione nella propria abitazione. La donna, con estremo sangue freddo, ha allertato immediatamente la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri

di Pontedera tramite il numero di emergenza 112, che ha subito inviato sul posto le pattuglie. I militari hanno bloccato il malvivente prima che riuscisse a darsi alla fuga. L’uomo è stato poi condotto presso il Comando Stazione di Buti per le formalità di rito.