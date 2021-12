Sono stati bloccati e arrestati sul posto, con l'aggravante della flagranza di reato. Due uomini, di 56 e 32 anni, sono stati fermati nella giornata di mercoledì 22 dicembre mentre tentavano di forzare il finestrino di un'auto in sosta in via Cisanello. Gli autori del tentato furto sono stati arrestati da una pattuglia dei Carabinieri che stava transitando in zona.