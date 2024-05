Di notte sfonda la vetrata della banca per rubare: la Polizia lo trova all'interno

Un buco per svaligiare la banca di notte, che però ha causato troppo baccano per passare inosservato, o meglio, non udito. E così è scattata la chiamata al numero d'emergenza che ha fatto scoprire il ladro. E' finito così in arresto in flagranza di reato un cittadino tunisino con l'accusa di tentato furto pluriaggravato. E' successo nella notte fra domenica 5 e lunedì 6 maggio, in via Matteucci, a Cisanello. L'obiettivo del ladro era la filiale della Banca Bper.

Secondo quanto ricostruito, una signora residente in zona ha sentito dei forti rumori provenire dall'esterno dell'esercizio, così ha dato l'allarme. Sul posto sono arrivate le Volanti della Questura: gli agenti, dopo un primo esame, hanno notato l'apertura creata nella vetrata esterna. Sono quindi entrati per cercare il responsabile e lo hanno trovato nascosto dientro un armadio. Le manette sono state inevitabili. Durante gli accertamenti successivi, in possesso dell'uomo sono stati rinvenuti un taglierino e attrezzi idonei allo scasso, materiale sequestrato. All'esito del processo per direttissima di stamani il giudice ha convalidato l'arresto e applicato al soggetto la misura del divieto di dimora nella provincia di Pisa.