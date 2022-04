Tentato furto al bancomat in via Matteucci: indaga la Polizia

Sono tracce evidenti di un tentativo di furto quelle che oggi, 15 aprile, le guardie giurate di ispezione all'Unicredit di via Matteucci hanno trovato presso lo sportello bancomat. Si tratta di due fori, che fanno pensare ad un prelievo forzato eseguito probabilmente la scorsa notte. Il colpo però non è andato a buon fine, sia perché il bancomat è di ultima generazione e perché i malviventi non hanno avuto troppo tempo per agire, disturbati probabilmente dal passaggio in zona di passanti o pattuglie. Sul posto ha avviato le indagini la Polizia, con l'intervento intorno alle ore 14.30 di una volante, della sezione scientifica e della Squadra Mobile.