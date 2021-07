Tenta di rubare una bici prendendo a colpi di pietra il lucchetto: denunciato

Alle due di notte tenta di aprire il lucchetto di una bicicletta a colpi di pietra. La segnalazione della presenza dell'uomo è arrivata alla Questura. Sul posto, in via Mascagni, è intervenuta una pattuglia della Squadra Volanti che ha intercettato il malintenzionato. Accompagnato in ufficio è stato identificato per un 34enne algerino, già noto agli operatori, con precedenti di polizia per reati inerenti gli stupefacenti e contro il patrimonio. Al termine degli adempimenti è stato denunciato per il reato di tentato furto aggravato ed, essendo irregolare sul territorio nazionale, è stato trattenuto e messo a disposizione della Sezione espulsioni dell’Ufficio Immigrazione, che ha avviato nei suoi confronti la procedura per il definitivo allontanamento dal territorio nazionale.