Scoperti a rubare all'interno di un cantiere: due uomini denunciati

I Carabinieri della Compagnia di Pontedera,, nell’ambito di servizio dedicato al controllo e alla vigilanza del territorio e alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, hanno denunciato in stato di libertà due persone per il concorso nel reato di tentato furto all’interno di un cantiere edile.

I militari sono intervenuti in un cantiere edile, dove era stata segnalata la presenza di un veicolo e di alcuni soggetti che si aggiravano nel luogo. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno individuato tre persone che si davano alla fuga abbandonando delle scatole, risultate poi contenere numerosi faretti led per cartongesso del valore di alcune centinaia di euro, restituiti successivamente al responsabile del cantiere. Le indagini hanno consentito di individuare l’auto utilizzata dai ladri e identificare anche due soggetti, che sono stati deferiti in stato di libertà alla competente A. G. di Pisa per furto aggravato in concorso.