Tenta di rubare 500 euro di merce dal supermercato: denunciata

Attorno alle ore 18:30 di lunedì 17 gennaio una volante della Polizia è intervenuta presso il supermercato Carreffour di via Pontecorvo nel Comune di San Giuliano Terme, in seguito alla segnalazione degli addetti alla sicurezza che avevano fermato una cittadina romena che aveva tentato di oltrepassare le casse omettendo il pagamento della merce.

Sul posto la giovane, 25enne, è stata identificata come senza fissa dimora, con precedenti e condanne per reati contro il patrimonio. La merce, integra e del valore di quasi 500 euro, è stata restituita al direttore del supermercato. La romena è stata denunciata alla Procura della Repubblica per il reato di furto.