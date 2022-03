Sventati due furti in esercizi commerciali: denunciate tre persone

Un uomo di 57 anni, residente a Pisa e già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato domenica 6 marzo per il reato di furto aggravato in esercizio commerciale. L'uomo, nella prima mattinata di ieri, ha tentato di rubare dal supermercato Esselunga merce elettronica del valore di alcune centinaia di euro. L’addetto alla vigilanza, accortosi dei movimenti sospetti, ha allertato il Numero unico per le emergenze e, d'intesa con il poliziotto di servizio in Sala Operativa, ha seguito l'uomo all'esterno fino ad arrivare alle scuole di via de Ruggiero, dove è stato raggiunto da una pattuglia della Squadra volanti della Questura. L'uomo è stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica. La merce non era stata danneggiata ed era rivendibile, perciò è stata restituita alla direzione del supermercato.

Nel tardo pomeriggio di ieri una volante è intervenuta per un secondo furto in un esercizio commerciale, stavolta avvenuto nel negozio H&M di Corso Italia. Il personale addetto alla vigilanza ha riferito ai poliziotti intervenuti sul posto di aver notato due donne nascondere della merce all'interno del giubbotto, facendo scattare l'allarme dell'antitaccheggio non appena oltrepassate le barriere della cassa. La madre e la figlia, entrambe italiane, sono state identificate dagli agenti come residenti in Versilia, ed entrambe denunciate alla Procura della Repubblica per il reato di furto aggravato in concorso. La merce rubata, per un valore complessivo di circa 100 euro, non era stata danneggiata ed è stata riconsegnata al personale dell'esercizio commerciale.