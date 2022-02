Tenta di rubare 400 euro di alcolici all'Esselunga: bloccato

Alle ore 16.20 di venerdì 18 febbraio una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta al supermercato Esselunga di via Cisanello, dove alcuni addetti alla vigilanza avevano individuato un soggetto con merce non pagata. L’uomo è stato identificato dai poliziotti: 43enne residente a Pisa, è stato portato in Questura e denunciato per tentato furto aggravato, poiché si era impossessato di liquori per oltre 400 euro di valore, occultandoli e cercando di superare le casse. La merce è stata restituita alla direzione.