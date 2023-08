Nella serata di martedì 29 agosto, poco prima della chiusura, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta al supermercato Coop di via di Gello, dopo la segnalazione di una persona fermata dalla vigilanza poiché aveva tentato di superare i varchi di sicurezza con della merce occultata in borsa. I poliziotti hanno preso in consegna la donna, identificandola per una italiana originaria di Cascina, trovata in possesso di merce non pagata per un valore di 70 euro. La merce è stata riconsegnata alla direzione del supermercato e la donna sarà denunciata alla Procura della Repubblica per tentato furto aggravato in esercizio commerciale.