Asporta le placche antitaccheggio per rubare la merce: scoperto e denunciato

La Polizia ha denunciato per il reato di furto aggravato e possesso di arnesi atti allo scasso un 21enne egiziano, residente a Milano. Alle 19 di mercoledì 17 maggio una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta all'interno del negozio esercizio Tecnomat in via delle Colombaie, dove gli addetti alla sicurezza avevano fermato un uomo che aveva oltrepassato le barriere antitaccheggio senza pagare della merce.

I poliziotti lo hanno preso in consegna, identificandolo, e restituito la refurtiva del valore di circa 80 euro alla direzione della struttura commerciale. Il 21enne aveva prelevato diversi utensili nascondendoli nello zaino, e per superare indenne i controlli elettronici alle casse aveva staccato le placche antitaccheggio avvalendosi di una lama di circa 7,5 centimetri ritrovata, nel corso della perquisizione, all'interno del portafoglio che aveva nella tasca dei pantaloni e posta sotto sequestro.