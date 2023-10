Cerca di rubare 260 euro di merce da OVS: fermato dal personale di sicurezza

Nel primo pomeriggio di sabato 21 ottobre una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta all'interno del negozio OVS in Corso Italia, dopo la segnalazione del personale addetto alla sicurezza riguardo a un probabile furto. Il protagonista della vicenda, un tunisino di 28 anni già noto ai poliziotti, è stato trovato in possesso di capi di abbigliamento e di una borsa, del valore di ben 260 euro. Sarà denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di furto aggravato in esercizio commerciale, una volta acquisita la querela dalla direzione del negozio.