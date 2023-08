Calcinaia: tentano l'assalto al supermercato nella notte ma vengono fermati dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Pontedera hanno sventato un furto ai danni di un supermercato di Calcinaia, arrestando un soggetto nella flagranza del reato. Il fatto è avvenuto intorno alle 3 di lunedì 28 agosto. Un gruppo di malviventi ha danneggiato con strumenti da scasso la parete esterna del supermercato con l'intento di introdursi all’interno.

L’azione è stata particolarmente invasiva: i banditi erano infatti riusciti a creare una fessura di circa 50 centimetri nel muro esterno del supermercato quando il tempestivo intervento di una pattuglia dei Carabinieri li ha costretti a interrompere l’azione criminale fuggendo a piedi nelle strade e nei campi circostanti. I militari si sono messi al loro inseguimento e, nonostante le avverse condizioni meteo, sono riusciti a fermare uno dei malviventi, poi identificato in un 35enne originario della Provincia di Lucca che, al pari dei complici, indossava un passamontagna e dei guanti da lavoro. Il giovane, arrestato nella flagranza del reato, è stato condotto in caserma e, al termine delle formalità di rito, accompagnato di fronte al giudice del Tribunale di Pisa per essere giudicato, nella mattinata di lunedì 28 agosto, con rito direttissimo.