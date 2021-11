Tentato furto al supermercato del Cep: ladri fuggono dopo l'allarme

Alle ore 2.30 circa di questa notte, 11 novembre, la Polizia ha effettuato un sopralluogo di furto presso il supermercato Carrefour Express di Piazza Papa Giovanni XXIII di Pisa. Ignoti hanno forzato la vetrata della porta d'ingresso, mettendo in funzione l'allarme. I ladri, spaventati, si sono allontanati senza riuscire ad introdursi all'interno del negozio. Non sono state riscontrate altre tracce evidenti del tentato furto, utili per lo sviluppo delle indagini.