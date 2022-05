Tenta il furto in un supermercato: fermato dal vigilante e denunciato

Ha cercato di uscire dal supermercato con della merce non pagata ma è stato fermato dall'addetto alla vigilanza. E' successo nella tarda mattinata alla Pam di via Pascoli a Pisa. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia di Stato.

L'autore del tentato furto è stato identificato per un 25enne di origini livornesi, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e destinatario di un provvedimento, ancora in validità, di divieto di ritorno nel comune di Pisa per due anni, emesso dal questore proprio per la sua conclamata pericolosità sociale.

L’uomo è stato pertanto denunciato per furto e per l’inottemperanza a tale divieto.