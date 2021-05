Tentato furto alla Vival Banca di via di Pratale

Un tentativo di furto si è consumato questa notte, fra il 27 e il 28 maggio, in via di Pratale ai danni della filiale 'Vival Banca'. Era passata da circa mezz'ora la mezzanotte quando tre soggetti hanno forzato la porta d'ingresso, per poi allontanarsi subito dopo a bordo di un furgone, probabilmente messi in fuga dall'allarme.

Sul posto sono intervenute le volanti della Questura, con un equipaggio alla ricerca del mezzo ed un altro a raccogliere la testimonianza di chi ha dato l'allarme e del direttore dell'esercizio. Il sopralluogo sul luogo del tentato furto ha evidenziato come la porta di emergenza dei locali sia stata compeltamente aperta, la cornice della porta divelta e il vetro antisfondamento incrinato. Il direttore è stato invitato a sporgere denuncia, fornendo le immagini di sorveglianza esterne ed interne. Per la raccolta di ogni indizio o traccia utile alle indagini ha operato anche il personale della Polizia Scientifica.