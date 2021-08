Tirrenia, tentano di derubare una bagnante ma vengono sorpresi: arrestati 

Sono finiti in manette in due; per loro disposto il divieto di dimora in provincia di Pisa

La Polizia di Pisa è intervenuta ieri, 22 agosto, presso un bagno di Tirrenia per la denuncia da parte del responsabile dell'esercizio circa un furto tentato da due persone ai danni di una cliente. I malviventi sono stati bloccati sul nascere dai presenti dopo che avevano provato a rubare uno zaino posto sotto un ombrellone.

All'arrivo la volante ha riscostruito l'accaduto e preso in consegna i due, identificandoli come due cittadini stranieri del centro America con numerosi precedenti di polizia. Erano in possesso di 360 euro, di varia valuta estera e una carta di credito a loro non intestata. Per loro sono scattate le manette per il reato di tentato

furto in concorso e sono stati denunciati anche per il reato di ricettazione. In sede di convalida, l'Autorità Giudiziaria ha disposto per entrambi il divieto di dimora in provincia di Pisa.