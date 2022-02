Tenta di rapire un minore mentre cammina in strada: in carcere

Nella giornata di ieri venerdì 18 febbraio, poco dopo le 17, alcune pattuglie della Squadra Volanti della Questura sono intervenute in via Cesare Battisti a seguito della segnalazione effettuata da una donna che ha denunciato che, poco prima, mentre i figli di 17 e 9 anni camminavano tenendosi per mano nei pressi della Sesta Porta, erano stati avvicinati da un uomo il quale, dopo aver osservato con insistenza il minore dei due, improvvisamente lo afferrava per un braccio strappandolo dalle mani della sorella, allontanandosi frettolosamente con il bambino per qualche metro.

La ragazza ha richiamato l’attenzione dei passanti iniziando a gridare, quindi anche con il loro aiuto è riuscita a riprendere il fratellino e allontanarsi in direzione della stazione. La volante è intervenuta immediatamente sul posto e, dopo aver cinturato la zona, ha rintracciato l’uomo non molto distante dal luogo in cui erano accaduti i fatti, in via Quarantola. L’autore, riconosciuto dalla minore e successivamente identificato per un 52enne originario delle Filippine, in Italia attualmente senza fissa dimora, è stato tratto arrestato in flagranza di reato, con l’ipotesi di tentato sequestro di persona. Il Pubblico Ministero di turno ha diposto l’associazione dell’uomo presso la locale Casa circondariale 'Don Bosco', dove sarà trattenuto in attesa dell’ interrogatorio di garanzia in cui potrà fornire la sua versione dei fatti.

Inoltre l’uomo sembrerebbe coinvolto anche in una vicenda dai contorni poco chiari: aveva pedinato una giovane ragazza di Pisa mentre si recava in una palestra cittadina, attendendola all’esterno della struttura fino alla sua uscita. La ragazza, spaventata, aveva allertato le forze dell’ordine, che lo avevano identificato e denunciato alla Procura della Repubblica.