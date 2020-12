Si vuole buttare dal Ponte delle Bocchette: salvato dalla Polizia

Un uomo di mezza età è stato salvato ieri sera, 28 dicembre, dalla Polizia di Pisa, dopo che ha manifestato chiari intenti suicidi. E' successo intorno alle 22.15. Un automobilista in transito presso il ponte delle Bocchette ha notato la persona sul limitare della via, dando l'allarme. La pattuglia in servizio nella zona industriale di Ospedaletto si è precipitata sul posto e l'equipaggio ha fatto appena in tempo ad afferrare l'uomo, che aveva già scavalcato il guardrail, evitando così che si tuffasse nell'Arno.

E' stato quindi richiesto l'intervento di un'autolettiga che ha accompagnato la persona al Pronto Soccorso per le cure del caso. Gli accertamenti dei poliziotti hanno permesso di capire il contesto del gesto, legato ai timori sul futuro per la mancanza di un lavoro, al mantenimento della famiglia, con le recenti maggiori difficoltà economiche indotte dall'emergenza Coronavirus.