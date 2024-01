Vuole suicidarsi gettandosi dal ponte di Mezzo: salvato dai poliziotti

Nellla prima mattina di giovedì 18 gennaio una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è accorsa sul ponte di Mezzo, a seguito della segnalazione di un soggetto con intenti suicidi. Sul posto i poliziotti hanno fatto desistere l'uomo dal buttarsi in acqua, tranquillizzandolo e facendo intervenire un'ambulanza perché il medesimo, un 37enne già noto agli agenti, non appariva lucido. I sanitari hanno trasportato l'uomo in ospedale per le cure del caso.