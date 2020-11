Palaia: ultimata la Rotatoria in località s.Andrea a Forcoli

Pronta e perfettamente fruibile la Rotatoria nella frazione di Forcoli in località S.Andrea, nel Comune di Palaia, realizzata a cura della Provincia di Pisa, totalmente nel periodo della pandemia Covid19. "I lavori sono iniziati alla fine di giugno scorso e terminati il 23 novembre a tempo di record; nonostante il Covid19, che sta affliggendo a vari livelli le nostre vite, dunque, i lavori sono proseguiti senza interruzioni e hanno avuto l'ottimo risultato di consegnare oggi questa nuova intersezione alla comunità. Un intervento importante e strategico per il valore di circa 265mila euro per la sempre maggiore sicurezza della viabilità, a beneficio di cittadini e utenti della strada" ha affermato il presidente Massimiliano Angori che si è recato sul posto per verificare di persona l'ottimo lavoro eseguito dalla struttura tecnica.

"Un importante risultato per tutta la nostra collettività, e molto atteso perché permette di mettere in sicurezza un pericoloso incrocio a raso; anche per questo ringraziamo la Provincia di Pisa per il lavoro svolto - afferma il sindaco di Palaia Marco Gherardini - all'investimento pari a 265mila euro da parte della Provincia di Pisa, si aggiunge sul nostro territorio l'intervento di Toscana Energia che ha di recente investito altri 230mila euro, per effettuare l'allacciamento della rete del gas a una serie di abitazioni presenti sul territorio locale che ne erano sprovviste. Quindi un totale di 500mila euro che arrivano a beneficio della nostra comunità, sia come miglioramento della viabilità e delle infrastrutture, sia come estensione dei servizi a beneficio dei cittadini. Mi preme sottolineare infine che, a breve, la nostra amministrazione comunale emetterà un bando pubblico per l'adozione dell'area a verde compresa nella nuova rotatoria. Una ulteriore collaborazione tra organismi pubblici e privati finalizzata a migliorare sempre più il buon vivere comune" conclude il primo cittadino.