San Giuliano Terme, completata la messa in sicurezza del rio della Croce

Conclusi i lavori di manutenzione ordinaria sul rio della Croce, canale che attraversa la frazione capoluogo del Comune di San Giuliano Terme, per un importo totale di circa 52mila euro. L'impresa a cui il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno aveva affidato i lavori di manutenzione per mantenere in sicurezza il corso d'acqua ha impiegato due mesi per ripristinare la funzionalità del rio della Croce.

"Interventi di manutenzione come questi sono importanti per mantenere in efficienza, e quindi in sicurezza, i corsi d’acqua - commenta Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno - si tratta di lavori che fanno parte della mission del Consorzio che ogni giorno, attraverso piccoli e grandi interventi, vigila sul territorio".

"Un'altra importante occasione di collaborazione tra Comune e Consorzio di Bonifica nonché estremamente concreta - concludono il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio e l'assessore ai Lavori pubblici Francesco Corucci - mettere in sicurezza il rio della Croce era un obiettivo importante che abbiamo centrato, per cui ringrazio il Consorzio e il presidente Ventavoli che, dopo il bel risultato ottenuto con i lavori e la riapertura di via di Palazzetto e via Sant'Elena, si conferma vicino al territorio, ai cittadini e alle loro esigenze".