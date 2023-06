Nonostante il maltempo, sono terminati con un giorno e mezzo di anticipo i lavori di ripristino del manto stradale lungo via della Certosa, lato Nord, e via Maggi, ben più nota come 'via dei Cipressi'. L’intervento, su una tratto stradale molto transitato e per questo già vetusto, era divenuto assolutamente necessario dopo le lavorazioni di Tim per la posa delle fibra ottica. E' stata la stessa Tim che si è fatta carico di una manutenzione ordinaria complessiva, con il ripristino del manto d'usura per l’intera ampiezza della carreggiata, appena trascorsi i mesi necessari all’assestamento del terreno.

"L’amministrazione e gli uffici comunali - sottolinea il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti - da sempre monitorano con molta attenzione tutte le lavorazioni che avvengono lungo le strade del nostro territorio, in particolare per i sottoservizi, e quando necessario siamo intervenuti anche duramente e puntualmente per contestare danni o mancati ripristini. In questo caso, al contrario, è giusto e doveroso dare atto a Tim, che ringraziamo, per aver sin da subito accolto la mia richiesta di programmare un ripristino stradale in grado di garantire anche per un periodo più lungo la sicurezza stradale, evitando toppe, strisce e tasselli vari che, nel tempo, avrebbero causato nuove rischi, oltre ad assicurare un intervento più adatto al contesto".

A breve i lavori saranno completati con il rifacimento della segnaletica orizzontale. "Ringrazio i cittadini per aver sopportato i piccoli disagi al transito di questi giorni - conclude il primo cittadino - disagi che comunque sono ben poca cosa rispetto al bel risultato di cui tutti, da oggi, possiamo beneficiare".