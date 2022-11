San Giuliano Terme: conclusi i lavori al cimitero di Molina di Quosa

Completati dal Comune di San Giuliano Terme i lavori al cimitero di Molina di Quosa, grazie ad un intervento da 160mila euro. Si allunga così la lista delle strutture cimiteriali rimesse a nuovo dopo quelle di Metato e Ghezzano, dove nel primo caso è stato costruito un nuovo loggiato in cemento armato per loculi ed ossari per un investimento complessivo, anche qui, di 160mila euro, mentre nel secondo, grazie ad un investimento di circa 100mila euro, sono state effettuate la completa sostituzione del manto di copertura e la riqualificazione del loggiato del gruppo 6 e la bonifica dell'intero manto di copertura, oltre alla totale tinteggiatura delle superfici interne ed esterne e la messa in sicurezza della scala, con la sostituzione delle lastre in travertino danneggiate, e le nuove mattonelle del pavimento al piano terra, al posto delle precedenti deteriorate.



A Molina di Quosa il progetto di recupero ha previsto il restauro e il risanamento conservativo di due fabbricati adibiti a sepolture privilegiate e due loggiati collocati a nord del recinto cimiteriale. Contestualmente sono state recuperate e consolidate le strutture murarie, tra cui le fondazioni e le strutture verticali, rifatte le coperture, gli intonaci e le tinteggiature.

"Come annunciato stiamo proseguendo nel rimettere a nuovo le strutture cimiteriale del territorio, con interventi che migliorano la fruizione, adeguati alla dignità del luogo, per i tanti che vanno a trovare i propri cari defunti - affermano il sindaco Sergio Di Maio e l'assessore ai Lavori pubblici Francesco Corucci - la riqualificazione dei cimiteri è una priorità di questa amministrazione e andremo avanti con altri lavori".