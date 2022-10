Pontasserchio, lavori finiti per il nuovo accesso al Parco della Pace

Sono terminati i lavori all'ingresso pedonale del parco della Pace Tiziano Terzani di Pontasserchio, nel comune di San Giuliano Terme, che hanno portato all'adeguamento dell'accessibilità dalla cancellata corrispondente alla rampa di via Veneto.

L'intera struttura in ferro a sostegno delle due ante del cancello è stata rimossa, contestualmente al taglio dei cardini laterali superiori. La cancellata ed il sistema di supporto sono stati rialzati rispetto alla quota attuale, allungando al contempo il sistema di imperniamento inferiore a terra, al fine di creare lo spazio necessario alla chiusura automatica dell'anta interessata. Per facilitare l'accesso ai diversamente abili è stata realizzata una rampa fissa in sostituzione di quella amovibile che veniva apposta ogni volta.

Questi interventi hanno permesso poi l'automatizzazione dello storico cancello, di 2,80 metri di lunghezza, che è stato dunque mantenuto. Per la presenza del vincolo storico a cui è soggetta l'area del parco si è optato per un sistema di motorizzazione interrata rispetto a quella a bracci meccanici esterni. L'installazione della motorizzazione interrata dell'anta ha comportato la rimozione di una porzione della soglia in pietra alla base della colonna motorizzata. Inoltre, sono allungati gli orari di apertura dello spazio (invernale, ottobre-aprile, 8:00-17:00; estivo, maggio-settembre, 8:00-20:00).

"Abbiamo accolto le richieste dei molti cittadini che fruiscono di quel prezioso spazio pubblico che è il parco della Pace Tiziano Terzani - affermano il sindaco Sergio Di Maio e l'assessore ai Lavori pubblici Francesco Corucci - si tratta apparentemente di una piccola opera, ma di sicuro ha un grande valore, soprattutto per chi ha maggiori difficoltà a deambulare".