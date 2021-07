Terminato il nuovo marciapiede in via San Pio da Pietrelcina

Terminano oggi pomeriggio i lavori per la realizzazione di ulteriori 250 metri di nuovo marciapiede in mattonelle autobloccanti in via San Pio da Pietrelcina, nel tratto compreso fra la rotatoria e il ponte delle Bocchette, dove sono già stati piantumati 35 alberi. L’intervento realizzato con un investimento complessivo di quasi 290mila euro da parte dell'amministrazione comunale di Pisa, si aggiunge alla realizzazione del nuovo marciapiede che ha messo in sicurezza il collegamento dal Ponte alle Bocchette fino all’Ospedale di Cisanello, sull’altra carreggiata.

"Insieme al marciapiede già terminato in via di Cisanello (560 metri in asfalto 'natura', lungo il quale sono stati piantumati 35 nuovi alberi a confine del Parco) - dichiara il sindaco Michele Conti - i lavori rappresentano una riqualificazione dell’ingresso in città che si presenta così ordinato, decoroso, più verde e più sicuro per pedoni e automobilisti. Continueremo a lavorare per cambiare volto a Pisa in tutti i quartieri".