San Giuliano Terme: è pronto il 'pallone' di Asciano

Sono terminati i lavori al 'pallone' di Asciano Pisano, la rinnovata struttura che andrà ad ospitare attività sportive e sociali. Un progetto che gode del parere positivo del Coni per l'esercizio di future attività agonistiche, dato che l'attività sportiva che si svolgerà al suo interno sarà prevalentemente di natura sociale, portando avanti il progetto 'Polo Sport per tutti'.



Con gli interventi sono stati rinnovati i locali adibiti a spogliatoio e i locali accessori (l'ufficio, le infermerie, il locale tecnico, ecc.) ed è stata realizzata la nuova area sportiva e la nuova pavimentazione; sono state poi collocate la nuova copertura del campo e adeguate le strutture di fondazione della stessa, oltre alla completa sostituzione degli infissi e alla fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico con batterie di accumulo.



L'aumento dei costi delle materie prime che ha interessato tutto il comparto edile nazionale è un problema che ha colpito particolarmente i lavori nella struttura sportiva ascianese, una difficoltà che hanno dovuto affrontare larga parte dei cantieri che il Comune di San Giuliano Terme sta portando avanti. Gli interventi al 'pallone' prevedevano un investimento iniziale di 440mila euro, che a causa del sostanzioso aumento dei prezzi dei materiali è salito a 635mila euro, con un incremento di 195mila euro. Un forte accrescimento che, in ogni caso, sia grazie al finanziamento aggiuntivo da parte della Fondazione Pisa, sia con un ulteriore quota di cofinanziamento comunale, non ha impedito di proseguire un'opera che consente di aumentare la qualità dell'offerta sportiva sangiulianese, assai utilizzata anche da chi arriva da fuori dai confini comunali trattandosi di un'opera dal ruolo strategico, beneficiando di una posizione ben raggiungibile e centrale nel territorio, oltre ad essere interessata da un importante progetto sportivo e sociale.



L'amministrazione ci tiene a rinnovare i ringraziamenti alla Fondazione Pisa per aver contribuito anche a questo progetto e all'ufficio tecnico comunale di San Giuliano Terme per aver seguito costantemente i lavori.