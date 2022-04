Pontedera: è pronta la 'nuova' piazza Garibaldi

Nuovo look per Piazza Garibaldi a Pontedera che è stata riqualificata, mettendo in sicurezza anche la viabilità. A tracciare un bilancio degli interventi svolti è l'assessore comunale ai Lavori pubblici Mattia Belli: "I lavori principali, per un investimento di 75mila euro, hanno previsto le nuove asfaltature nelle parti carrabili della piazza, quelle all'incrocio con viale Risorgimento e quelle nel tratto di via della Stazione Vecchia. Inoltre siamo intervenuti con la sistemazione di cordoli e caditoie sul lato pedonale".

In accordo con i gestori dei servizi, è stata sistemata la nuova tubazione del gas sul lato ovest della piazza ed è stata piazzata la fibra. Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione, è stato ripulito e sistemato il monumento ai Caduti ed effettuata la manutenzione dei sanpietrini sulla parte pedonale.