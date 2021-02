Terminati i lavori alla scuola 'Cambini': maggior sicurezza per studenti e personale scolastico

Il nuovo anno ha portato una scuola rinnovata ai bambini, alle bambine e al personale scolastico della scuola primaria 'Cambini' in Via Niosi a Pisa, interessata nel febbraio 2019 dal crollo di una porzione di tetto. Dopo alcuni mesi di lavori il plesso è stato restituito consolidato e rinnovato.

"I lavori di rifacimento del tetto hanno comportato un incremento nella sicurezza antisismica dell'edificio e la disponibilità di spazi nuovi per la didattica. Le aule, luminose e colorate, potranno quindi essere integrate da spazi laboratoriali in corso di allestimento - fanno sapere dalla scuola - per il prossimo anno scolastico la scuola 'Cambini' sarà dotata di tutti gli spazi che arricchiscono una offerta formativa di qualità, insieme ai servizi che supportano le famiglie nelle proprie esigenze organizzative: continuerà infatti l'esperienza del servizio mensa e post mensa già attivo da alcuni anni".