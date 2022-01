Fauglia: nuove tubazioni tra Santo Regolo e Acciaiolo

E' terminato alla fine del 2021 l'intervento di Acque Spa tra Santo Regolo e Acciaiolo, nel comune di Fauglia. Il lavoro ha comportato un investimento di 'soli' 120mila euro ma è assolutamente significativo visti gli obiettivi raggiunti: da un lato migliorare il servizio per le utenze, dall’altro eliminare il rischio di perdite su un tratto di rete datato e soggetto in passato a frequenti rotture.

Si è trattato inoltre di una 'doppia operazione'. A rifarsi il look sono state infatti due tubazioni diverse: la condotta di adduzione, che trasporta l’acqua dalla centrale idrica di Acciaiolo al deposito di Santo Regolo, e quella di distribuzione, che trasferisce la risorsa dal deposito fino ai singoli punti di consegna. Un intervento fondamentale per il servizio idrico della zona, che ha portato alla sostituzione di circa 200 metri di tubazioni.

L’intervento tra Acciaiolo e Santo Regolo - progettato da Ingegnerie Toscane - rientra nelle attività che Acque, in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, sta portando avanti nell’ottica del progressivo ammodernamento dell’acquedotto a Fauglia, anche con particolare riferimento alle frazioni.