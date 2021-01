San Giuliano Terme, fase conclusiva per i lavori in via di Palazzetto

Terminati a fine dicembre i lavori in via di Palazzetto, in località La Figuretta, a San Giuliano Terme. La riapertura dell'incrocio al traffico, seppur con diversi limiti, è imminente.

Nel dettaglio, per riprendere la comunicazione dello scorso luglio, con la firma del protocollo d'intesa tra Comune di San Giuliano Terme e Consorzio 4 Basso Valdarno, si è trattato delle opere di consolidamento dell'argine-strada della stessa via di Palazzetto compreso tra il Fosso della Vicinaia e il Fosso della Carbonaia. Oltre a questo intervento, sono state riasfaltate completamente via Sant'Elena e via di Palazzetto: dopo la scarifica è stato effettuato il ricarico con materiale mistocemento con finitura in strato bituminoso e applicazione del tappeto di usura.

Terminati questi procedimenti, è adesso possibile procedere alla riapertura al traffico, che avverrà nei prossimi giorni: il passaggio sarà interdetto ai mezzi pesanti e comunque a senso unico alternato a vista. L'accesso a pedoni e ciclisti sarà consentito.

"Si chiude una partita importante per diversi aspetti - afferma Francesco Corucci, assessore ai Lavori pubblici - via di Palazzetto riaperta al traffico, seppur ben regolato, vuol dire sollievo per i residenti e per le attività commerciali, oltre che alleggerimento del traffico su via del Brennero e, dall'altro lato, su via delle Sorgenti. Terminare entro il 2020 era un nostro obiettivo e ce l'abbiamo fatta".

"Ci siamo impegnati fin da subito nella questione di via di Palazzetto e in questo secondo mandato è stato dato lo slancio definitivo alla riapertura, adesso in fase di ultimazione, coi lavori finiti - conclude Sergio Di Maio, sindaco di San Giuliano Terme - ringrazio il Consorzio 4 Basso Valdarno per la condivisione del percorso e i lavori, oltre al comitato dei residenti, con cui non abbiamo mai smesso di confrontarci, stessa cosa per le attività commerciali e strutture ricettive della zona".